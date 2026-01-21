ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отделе полиции в Уфе

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о выявлении в Москве и Башкирии двух граждан одной из стран Центральной Азии, планировавших теракт в Уфе, один из них оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Москве и Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации, которые планировали совершение теракта в Уфе", - заявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Спецслужбы заинтересовались этими мужчинами потому, что они собирали информацию "о подобранном в качестве объекта террористической атаки отделе полиции в столице Башкортостана". Фигуранты провели разведку местности, приобрели огнестрельное автоматическое оружие, закупили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке.

"При задержании главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате боестолкновения был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет. Другой участник группы задержан, в отношении него проводятся следственные действия", - сказали в ФСБ.

По месту проживания мужчин обнаружены и изъяты составные части СВУ, а также символика террористической структуры.

Следственным отделом УФСБ по Башкирии по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.

ФСБ еще раз обращает внимание на то, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание.