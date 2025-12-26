ФСБ сообщила о предотвращении подрыва автомобиля военного в Ставрополе

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Ставрополе задержана женщина, которая под влиянием телефонных мошенников собиралась совершить подрыв автомобиля российского военнослужащего, сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"В Ставрополе предотвращена противоправная деятельность гражданки России, жительницы Краснодарского края, 2007 г.р., которая по заданию спецслужб киевского режима готовила террористический акт в отношении военнослужащего министерства обороны РФ", - сказали в ЦОС.

Получив от украинских спецслужб самодельное взрывное устройство мощностью 400 грамм в тротиловом эквиваленте, женщина собиралась закрепить его на одном из автомобилей, припаркованных вблизи войсковой части.

"При попытке реализации преступного замысла она задержана сотрудниками ФСБ России с поличным", - сообщили в спецслужбе.

По данным ЦОС, подозреваемая "в декабре текущего года попала под влияние телефонных мошенников, склонивших ее под мнимой угрозой уголовного преследования к совершению теракта".

Следственным отделом УФСБ по Ставропольскому краю в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК России.