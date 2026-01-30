Во всех психоневрологических интернатах Кузбасса проведут проверки

Въезд на территорию Прокопьевского интерната Фото: Виль Равилов/РИА Новости

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Кемеровской области проверят все 13 психоневрологических интернатов после смерти девяти постояльцев Прокопьевского интерната на фоне вирусной инфекции, сообщила зампред правительства региона по вопросам соцразвития Елена Воронина на заседании общественного совета по ситуации в интернате в Прокопьевске.

"В Кузбассе 13 психоневрологических интернатов на 3 899 коек. Проверка организована во всех учреждениях", - сказала она.

По факту смерти девяти постояльцев Прокопьевского психоневрологического интерната расследуется уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами и работниками учреждения в интернате создались условия, способствовавшие возникновению и распространению вирусной инфекции. С 23 января признаки массового заболевания были выявлены у 46 пациентов.

Прокуратура области выявила в интернате "отдельные факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований", в связи с чем руководителю интерната внесено представление.