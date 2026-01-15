Главврач Новокузнецкой клинической больницы №1 отправлен под домашний арест

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Новокузнецка (Кемеровская область) избрал домашний арест в качестве меры пресечения главврачу Новокузнецкой городской клинической больницы №1 Виталию Хераскову по делу о гибели 9 малышей в роддоме при больнице, передал корреспондент "Интерфакса".

"Избрать Виталию Хераскову меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 27 суток, т.е. до 13 марта 2026 года", - сказала судья.

Херасков был задержан накануне вместе с исполняющим обязанности завотделением реанимации и интенсивной терапии роддома Алексеем Эмихом.

Ранее суд избрал Эмиху меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Как сообщалось, во время новогодних праздников в Новокузнецком родильном доме №1 скончались девять новорожденных, было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 (причинение смерти по неосторожности) и ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).