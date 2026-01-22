Губернатор Кузбасса приказал остановить оптимизацию медучреждений

В единственном работающем роддоме Новокузнецка увеличат число коек

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Губернатор Кемеровской области Илья Середюк заявил о приостановке запланированной на 2026 год оптимизации медучреждений - объединения больниц. Он сообщил об этом в прямом эфире в соцсетях.

"Я дал указание министру здравоохранения приостановить ту оптимизацию, которая была задумана на 2026 год", - сказал губернатор.

По его словам, речь идет об объединении целого ряда больниц: Междуреченской городской больницы с Мысковской городской больницей; Анжеро-Судженской городской больницы с Яйской районной и с Ижморской районной больницами; Мариинской районной больницы с Чебулинской районной больницей; Новокузнецкой больницы № 29 с Новокузнецкой клинической инфекционной больницей.

По мнению Середюка, "объединение, которое было задумано, ничего хорошего не несет".

В Новокузнецке в роддоме №2 количество коек увеличили примерно на 30 после закрытия роддома № 1, где в новогодние праздники скончались 9 младенцев, сообщил также глава региона.

"Роддом, который сегодня работает, там действовало 80 коек (...) Мы приняли решение о расширении (...) на 25-30 коек, эта работа сегодня завершена", - сказал он и добавил, что нужно усилить работающий роддом квалифицированными специалистами, так как нагрузка на врачей увеличилась.

19 января стало известно, что суд остановил на 90 суток работу роддома № 1 в Новокузнецке из-за нарушений санитарных требований. В связи со смертью девяти младенцев на новогодних каникулах расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности. По делу проходят главврач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталий Херасков, он находится под домашним арестом, и и.о. завотделением реанимации роддома Алексей Эмих - он оставлен на свободе под запрет определенных действий.