Директор Прокопьевского психоневрологического интерната отстранен от работы

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил о временном отстранении директора Прокопьевского психоневрологического интерната, где умерли девять постояльцев.

"Я распорядился временно отстранить директора. Поступала информация, что он - заинтересованное лицо и препятствует (расследованию - ИФ)", - сказал Середюк во время заседания в правительстве региона.

Как сообщалось, в январе в интернате произошло массовое заболевание постояльцев вирусной инфекцией. Позже выяснилось, что скончались девять человек.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами и работниками учреждения в интернате создались условия, способствовавшие возникновению и распространению вирусной инфекции. С 23 января признаки массового заболевания были выявлены у 46 проживающих, они были госпитализированы.

Прокуратура области выявила в интернате "отдельные факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований", в связи с чем руководителю учреждения было внесено представление.