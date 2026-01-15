Все родильные отделения Кузбасса проверят до 9 февраля

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Региональная комиссия проверит все роддома Кемеровской области после трагедии в Новокузнецке до 9 февраля, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

"Всего в Кузбассе 12 родильных отделений и 2 перинатальных центра. Все проверим до 9 февраля", - написал он.

В состав региональной комиссии вошли сотрудники Минздрава области и специалисты родильных домов высшего уровня. Она проверяет учреждения на предмет соблюдения протоколов оказания медицинской помощи, санитарно-эпидемиологических требований, наличия необходимого оборудования, организации работы медицинского персонала, перечислил губернатор.

В Новокузнецкой горбольнице №1, где в роддоме на новогодних каникулах умерли девять младенцев, работают федеральные эксперты, напомнил губернатор.

По факту смерти новорожденных возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности. Главврач больницы Виталий Херасков был отстранен от должности на время всех проверок, а затем задержан вместе с и.о. завотделением реанимации новорожденных.

Прокуратура Кемеровской области организовала дополнительные проверки медучреждений, в которых ранее наблюдались матери умерших в Новокузнецком роддоме № 1 младенцев.