Песков напомнил о динамике на фронте после слов Зеленского о том, что Украина не отдаст Донбасс без боя

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Кремле в ответ на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина не отдаст Донбасс без боя, заявили, что "динамика на фронте говорит сама за себя".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что в Кремле видели заявление Зеленского.

"Что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя. И здесь больше вряд ли стоит что-то добавлять", - сказал Песков на просьбу прокомментировать соответствующее заявление Зеленского.


