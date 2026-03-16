В ГД внесен проект, который упрощает подтверждение права военных на льготный период по кредитам

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков внес законопроект, который упрощает и автоматизирует подтверждение права военнослужащих и их семей на льготный период по кредитам.

Документ (№ 1176101-8) размещен в электронной базе данных парламента в понедельник.

Согласно документу, банки и кредиторы смогут напрямую запрашивать у Минобороны РФ через систему межведомственного электронного взаимодействия официальное подтверждение факта участия в спецоперации. Если сведения подтверждены - документы от заемщика не требуются; если не подтверждены - кредитор уведомляет об этом заемщика, а через 180 дней льготный период автоматически прекращается или признается неустановленным.

"Это позволит кредиторам снизить интенсивность коммуникаций с заемщиками, не перегружая последних", - считает Аксаков.