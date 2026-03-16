Правкомиссия одобрила проект о выдворении из РФ за преступления против общественной безопасности

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник поддержала проект закона о расширении перечня административных правонарушений, за совершение которых иностранному гражданину может быть назначено выдворение, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с соответствующим документом.

"Правительственная комиссия поддержала проект закона о дополнении составов административных правонарушений экстремистской направленности и посягающих на общественную безопасность и правопорядок, субъектами которых могут являться иностранные граждане, административным наказанием в виде административного выдворения за пределы РФ", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время административное выдворение в качестве меры ответственности предусмотрено в 22 статьях КоАП РФ. Данный вид наказания применяется за нарушение иностранным гражданином законодательства о свободе совести, ряд противоправных действий, посягающих на здоровье и нравственность, в том числе касающихся незаконного оборота наркотиков и пропаганды нетрадиционных ценностей, за отдельные правонарушения в области защиты государственной границы и в сфере миграции, а также некоторые другие деяния.

Законопроектом предлагается ввести выдворение еще в 20 статей КоАП.

В частности, предусматривается, что выдворение последует за нарушение порядка организации или проведения митинга, шествия или пикетирования; за организацию массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, если они повлекли нарушение общественного порядка; публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении РФ, ее граждан или компаний; призывы к нарушению территориальной целостности России, сказал источник.

Поскольку такие административные правонарушения характеризуются повышенной общественной опасностью, данный вид наказания предлагается определить в качестве обязательного, добавил он.

Кроме того, в целях усиления превентивной функции административного наказания, обеспечения соблюдения миграционного законодательства законопроектом предусматривается увеличение на 2 тыс. рублей размеров нижних и верхних пределов административных штрафов, налагаемых на физических лиц (в том числе на иностранных граждан).

В документе отмечается, что прогнозное увеличение доходов от поступления административных штрафов, обусловленное увеличением их размеров, составит более 1,1 млрд рублей ежегодно. При этом прогнозируемое увеличение количества иностранных граждан, подлежащих принудительному выдворению, повлечет необходимость дополнительного выделения средств федерального бюджета в объеме 597,7 млн рублей в 2026 году, 605,1 млн рублей в 2027 году, 613,5 млн рублей в 2028 году на содержание иностранных граждан в специальных учреждениях МВД России, приобретение проездных документов и сопровождение выдворяемых иностранных граждан, также указывается в сопроводительных документах к проекту закона.

Законопроект согласован со всеми ответственными ведомствами и министерствами, отметил собеседник агентства.