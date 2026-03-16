Приставы арестовали 32 млрд рублей ЮГК

Приставы арестовали 32 млрд рублей ЮГК
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Судебные приставы постановили наложить арест на средства "Южуралзолота" (ПАО "ЮГК") на сумму 32,1 млрд рублей, находящиеся в банке или иной кредитной организации, сообщил золотодобытчик на ленте раскрытия.

Московский городской суд в феврале обязал компанию сформировать, в том числе за счет дочерних обществ, и перечислить на депозитный счет суда всю нераспределенную прибыль за 2025 год и предшествующие периоды в размере не менее 33,3 млрд рублей, следует из сообщения.

"Компания находится в тесном взаимодействии с госорганами", - заявили в ЮГК, отказавшись от любых других комментариев.

На новостях об аресте средств акции ЮГК на "Мосбирже" падали почти на 19%, потом падение скорректировалось примерно до 11%.

В июле прошлого года суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ЮГК и УК ЮГК, а также долей связанных с ним лиц в ряде компаний. В собственность Росимущества перешло 67,25% ЮГК и 100% управляющей компании. Замминистра финансов Алексей Моисеев ранее отмечал, что Минфин надеется на продажу актива в марте.

ЮГК Московская биржа Мосгорсуд
Приставы арестовали 32 млрд рублей ЮГК

 Приставы арестовали 32 млрд рублей ЮГК

 Правкомиссия одобрила проект о выдворении из РФ за преступления против общественной безопасности

 В ГД внесен проект, который упрощает подтверждение права военных на льготный период по кредитам

 Глава МВД поручил снизить нагрузку на полицейских путем оптимизации рутинных функций

