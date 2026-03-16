Минобороны РФ сообщило об уничтожении с 8 утра 96 украинских дронов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО с 8:00 до 16:00 понедельника перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, 54 БПЛА нейтрализованы над территорией Брянской области, 11 - над Московским регионом, по семь БПЛА уничтожены над Калужской и Курской областями, пять - над Смоленской областью, по четыре БПЛА - над Белгородской областью и над акваторией Азовского моря, два - над Владимирской областью и по одному - над территориями Ярославской области и Республики Адыгея.