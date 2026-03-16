Минобороны РФ сообщило об уничтожении с 8 утра 96 украинских дронов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО с 8:00 до 16:00 понедельника перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, 54 БПЛА нейтрализованы над территорией Брянской области, 11 - над Московским регионом, по семь БПЛА уничтожены над Калужской и Курской областями, пять - над Смоленской областью, по четыре БПЛА - над Белгородской областью и над акваторией Азовского моря, два - над Владимирской областью и по одному - над территориями Ярославской области и Республики Адыгея.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 марта 2026 года Военная операция на Украине
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });