Срок эксплуатации МБР УР-100Н продлят еще на несколько лет

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Ресурс межконтинентальных баллистических ракет (МБР) УР-100Н УТТХ будет продлен еще на несколько лет. Об этом сообщил генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов в рамках Академических чтений по космонавтике памяти С.П. Королева ("Королевские чтения").

"Мы продлеваем, пока можно продлевать эти сроки. Продлеваем для сохранения группировки, а это нужно. Такую задачу на ближайшие годы перед нами ставит министерство обороны", - сказал Леонов.

Он заявил, что предприятие поддерживает ресурс ракет со сроками эксплуатации больше 40 лет.

"Этому сопутствует большой комплекс работ, которые мы проводим ежегодно. Ракеты полностью разбираются, исследуются, и мы должны гарантировать, что ракеты будут, прежде всего, безопасны и что они выполнят свою задачу. Поэтому каждый год мы продлеваем еще на год сроки службы этих ракет", - сказал Леонов.

НПО машиностроения
