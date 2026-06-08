Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН Бачелет
Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН Мишель Бачелет.
В ходе переговоров Бачелет отметила, что ООН необходимо рассматривать в нескольких измерениях "с точки зрения возвращения к принципам ООН". "Нам нужно обеспечить сохранение тех принципов, которые все еще действуют", - указала Бачелет.
По ее словам, необходимо также "модернизировать, провести реформы" организации.
В свою очередь, Лавров поддержал ее слова о том, что "генеральный секретарь должен быть нейтральным и независимым".
"В вашем присутствии я бы хотел подтвердить нашу полную поддержку необходимости того, чтобы генеральный секретарь был нейтральным, независимым и преданным каждой стороне во всех событиях, а не просто "Косово - это право на самоопределение", "Крым - это территория Украины", - заключил Лавров.