Крупные сети АЗС на Кубани корректируют графики поставок топлива из-за роста спроса

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Перебои с поставками топлива на небольшие автозаправочные станции (АЗС) Краснодарского края привели к дефициту бензина на ряде заправок и спровоцировали повышенный спрос в крупных сетях АЗС, сообщил в понедельник оперативный штаб региона.

"В регионе больше тысячи АЗС. Примерно половина из них - крупных сетей нефтедобывающих и перерабатывающих компаний. Еще половина - частные заправочные станции. Они покупают бензин мелкооптовыми партиями, не имеют долгосрочных контрактов и даже небольшой всплеск спроса приводит к кратковременным перебоям. Подобный сбой мелкооптовых закупок привел к отсутствию топлива на ряде мелких АЗС и спровоцировал повышенный спрос в крупных сетях. Были случаи, когда бензин отсутствовал на нескольких сетевых АЗС: его не успели подвезти из-за резкого роста спроса", - поясняется в сообщении.

Вместе с тем краевые власти уточняют, что эти ситуации кратковременные, "обычно проблему решают за несколько часов".

В настоящий момент крупные сетевые АЗС корректируют графики поставки топлива на заправочные станции.

Краснодарский край - один из крупнейших аграрных и туристических регионов РФ. На минувшей неделе в крае завершилась весенняя посевная кампания.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения на продажу бензина АИ-95 ввели в Крыму. С 31 мая ограничения распространили и на АИ-92, при этом две крупнейшие сети АЗС полуострова - "Атан" и "ТЭС" - прекратили свободную продажу АИ-95, отпуск велся только по талонам. 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на ближайшие дни полностью приостанавливается свободная продажа бензина в Крыму.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе начала работать система онлайн-учета и распределения топлива через QR-коды, позволяющая жителям приобретать ограниченный объем бензина и дизельного топлива в условиях дефицита и избегать очередей на АЗС.