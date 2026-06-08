Суд в Москве заочно приговорил Ходорковского к 10 годам за фейки об армии РФ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы заочно приговорил бывшего владельца "ЮКОСа" Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) к 10 годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии, передает корреспондент "Интерфакса".

"Признать Ходорковского виновным, назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласил решение судья.

Срок наказания будет исчисляться с момента задержания Ходорковского или его экстрадиции в РФ.

Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей сроком на пять лет.

Он признан виновным по п. "в", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

Как сообщали в столичной прокуратуре, в сентябре 2022 и июле 2024 года Ходорковский разместил на личной странице в одной из социальных сетей публикации, содержащие заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения в ходе специальной военной операции.

Ходорковский был арестован в 2003 году. В мае 2005 года он был осужден по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. В декабре 2010 года в рамках "второго дела" экс-руководителю "ЮКОСа" суд назначил наказание в виде 10 лет и восьми месяцев заключения за хищение нефти и легализацию выручки от ее продажи. В конце 2013 года Ходорковский был помилован указом президента РФ, вышел на свободу и вылетел за границу.

В октябре 2025 года ФСБ сообщила, что на Ходорковского и других учредителей признанного нежелательным "Антивоенного комитета России" (также признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ) возбуждено дело о захвате власти и организации террористического сообщества.

В ноябре Ходорковского внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.