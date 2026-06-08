Что произошло за день: понедельник, 8 июня

Ситуация с железнодорожными перевозками и топливом в Крыму, объявление Ирана о приостановке ударов по Израилю, итоги выборов в Армении

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Движение пригородных поездов на нескольких направлениях приостановили в Крыму. Ранее в ночь на понедельник было приостановлено движение пассажирских поездов дальнего следования после атаки БПЛА на локомотив поезда Москва - Симферополь. Пассажиров будут доставлять автобусами из Керчи в Симферополь.

- Пожар произошел на территории перевалочного комплекса в Новороссийске в результате атаки беспилотников. "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" продолжает работу в штатном режиме.

- Сеть АЗС "Атан" возобновила свободную продажу АИ-92 на четырех станциях в Севастополе. Власти Крыма работают над тем, чтобы не допустить дефицита энергоносителей и продовольствия на полуострове, заявили в Кремле. Между тем оперативный штаб Краснодарского края сообщил о перебоях с поставками топлива на небольшие АЗС, что привели к дефициту бензина повышенному спросу в крупных сетях.

- Иранское командование объявило о приостановке ударов по Израилю. Ранее ЦАХАЛ сообщила, что в воскресенье вечером впервые с 8 апреля были перехвачены запущенные из Ирана ракеты. В ответ последовали авиаудары по целям в Иране. Иранские военные обстреливали Израиль баллистическими ракетами. Трамп призывал обе стороны остановить обмен ударами.

- В парламент Армении по итогам выборов вошли партия Пашиняна "Гражданский договор" (49,825% голосов), партия "Сильная Армения" Карапетяна - 23,281% и блок "Армения" - 9,934%. Первоначально сообщалось, что партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна также проходит, но позднее данные были уточнены: она не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,996%. В Кремле воздержались от комментариев, но заверили, что внимательно следят за информацией, в том числе о нарушениях.

- Введение техсбора с производителей и импортеров отдельных видов радиоэлектронных устройств будет перенесен на 1 декабря 2026 года.

- Бывшего владельца "ЮКОСа" Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) приговорили к 10 годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии.