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Пожар в ангаре рядом с Финляндским вокзалом тушат в Петербурге

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Возгорание в ангаре ликвидируют в Калининском районе Петербурга в понедельник, сообщила пресс-служба городского управления МЧС.

Огонь охватил ангар разамером 30 на 50 метров по адресу: Минеральная улица, 32. Площадь пожара уточняется.

В МЧС добавили, что на данный момент сведений о пострадавших нет.

Возгоранию присвоен второй ранг сложности, к тушению привлечены 39 сотрудников МЧС и девять единиц техники.

По данным карт, неподалеку от места пожара находится Финляндский вокзал. Пассажиры делятся в соцсетях кадрами с густым черным дымом.

Петербург
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