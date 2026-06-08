Пожар в ангаре рядом с Финляндским вокзалом тушат в Петербурге
Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Возгорание в ангаре ликвидируют в Калининском районе Петербурга в понедельник, сообщила пресс-служба городского управления МЧС.
Огонь охватил ангар разамером 30 на 50 метров по адресу: Минеральная улица, 32. Площадь пожара уточняется.
В МЧС добавили, что на данный момент сведений о пострадавших нет.
Возгоранию присвоен второй ранг сложности, к тушению привлечены 39 сотрудников МЧС и девять единиц техники.
По данным карт, неподалеку от места пожара находится Финляндский вокзал. Пассажиры делятся в соцсетях кадрами с густым черным дымом.