В Уфе возбуждены уголовные дела о нападении в гимназии № 16

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Уфе возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности, по факту стрельбы в одной из городских школ, сообщило управление СКР по Башкирии.

Там подтвердили, что подозреваемый молодой человек задержан. В школу выехало руководство следственного управления, а также следователи и следователи-криминалисты регионального СК. Начались следственные действия.

Ранее МВД по Башкирии сообщило, что девятиклассник из гимназии № 16 пришел на урок с пластиковым пневматическим автоматом, несколько раз выстрелил в учителя и одноклассников и взорвал петарду. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщи, что никто не пострадал. Стрелявшего задержали.