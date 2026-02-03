Поиск

Минсельхоз подготовил законопроект по созданию Единой цифровой платформы отрасли

Минсельхоз подготовил законопроект по созданию Единой цифровой платформы отрасли
Фото: Стоян Васев/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ подготовил законопроект по созданию Единой цифровой платформы агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов (ЕЦП АПК). Документ, вносящий поправки в закон "О развитии сельского хозяйства", размещен на сайте regulation.gov.ru.

Как сообщается в пояснительной записке, ЕЦП АПК предназначена для унификации подходов к взаимодействию с участниками информационного обмена в рамках деятельности Минсельхоза РФ, включая федеральные органы исполнительной власти, органы госвласти регионов и местного самоуправления, а также юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей.

"Создание ЕЦП АПК, агрегирующей и аккумулирующей информацию и лучшие инновационные модели отрасли, предоставляющей удобные сервисы доступа к данным и интегрированной с платформами смежных отраслей, позволит достичь синергетического эффекта от применения цифровых технологий. ЕЦП АПК также будет интегрирована с информационными системами для управления сельским хозяйством на региональном и муниципальном уровнях", - говорится в документе.

ЕЦП АПК создается на базе государственной информационной системы сбора и анализа отраслевых данных "Единое окно" (далее - ГИС "Единое окно") и системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства.

Минсельхоз планирует развивать ГИС "Единое окно" для создания единой отраслевой базы агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Это позволит получить единый однородной массив сопоставимых данных, необходимых для принятия обоснованных управленческих решений. Фактически будет осуществлено развитие ГИС "Единое окно" и закрепление официального наименования как ЕЦП АПК, говорится в записке.

Законопроект также предусматривает введение единого государственного реестра агроагрегаторов - организаций, основные виды деятельности которых относятся к сфере обращения фермерской продукции. В настоящее время в РФ функционирует более 80 агроагрегаторов.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Как сообщалось, в августе 2024 года президент Владимир Путин подписал закон, регулирующий предоставление мер господдержки в сфере сельского хозяйства в электронном виде. Система цифровых сервисов позволит сельхозпроизводителям подавать отраслевую отчетность в электронном виде, а также оформлять заявки на получение льготных кредитов.

Как заявлял статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов на заседании комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию в декабре, Минсельхоз будет планировать "уже в весеннюю сессию стартовать с изменением законодательства, чтобы ФГИС "Единое цифровое окно" нашла и законодательное отражение, чтобы в федеральном законе появилась возможность создать эту систему, чтобы было единое, действительно, окно". Сейчас, по его словам, аграрии вынуждены работать в разных системах, где-то загружать, может быть, даже одну и ту же информацию".

Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак сообщил о предложении нефтяников по корректировке демпфера

Минсельхоз подготовил законопроект по созданию Единой цифровой платформы отрасли

 Минсельхоз подготовил законопроект по созданию Единой цифровой платформы отрасли

"Газпром" 1 февраля поставил потребителям рекордный для этого месяца суточный объем газа

В правительстве рост российской экономики в 2025 году оценивают в 1%

Мэр Уфы назвал буллинг возможной причиной нападения девятиклассника в гимназии

 Мэр Уфы назвал буллинг возможной причиной нападения девятиклассника в гимназии

В Уфе гимназист устроил стрельбу в классе и взорвал петарду

За ночь средства ПВО нейтрализовали 10 украинских БПЛА в пяти регионах России
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8306 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 256 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });