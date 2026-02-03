Минсельхоз подготовил законопроект по созданию Единой цифровой платформы отрасли

Фото: Стоян Васев/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ подготовил законопроект по созданию Единой цифровой платформы агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов (ЕЦП АПК). Документ, вносящий поправки в закон "О развитии сельского хозяйства", размещен на сайте regulation.gov.ru.

Как сообщается в пояснительной записке, ЕЦП АПК предназначена для унификации подходов к взаимодействию с участниками информационного обмена в рамках деятельности Минсельхоза РФ, включая федеральные органы исполнительной власти, органы госвласти регионов и местного самоуправления, а также юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей.

"Создание ЕЦП АПК, агрегирующей и аккумулирующей информацию и лучшие инновационные модели отрасли, предоставляющей удобные сервисы доступа к данным и интегрированной с платформами смежных отраслей, позволит достичь синергетического эффекта от применения цифровых технологий. ЕЦП АПК также будет интегрирована с информационными системами для управления сельским хозяйством на региональном и муниципальном уровнях", - говорится в документе.

ЕЦП АПК создается на базе государственной информационной системы сбора и анализа отраслевых данных "Единое окно" (далее - ГИС "Единое окно") и системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства.

Минсельхоз планирует развивать ГИС "Единое окно" для создания единой отраслевой базы агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Это позволит получить единый однородной массив сопоставимых данных, необходимых для принятия обоснованных управленческих решений. Фактически будет осуществлено развитие ГИС "Единое окно" и закрепление официального наименования как ЕЦП АПК, говорится в записке.

Законопроект также предусматривает введение единого государственного реестра агроагрегаторов - организаций, основные виды деятельности которых относятся к сфере обращения фермерской продукции. В настоящее время в РФ функционирует более 80 агроагрегаторов.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Как сообщалось, в августе 2024 года президент Владимир Путин подписал закон, регулирующий предоставление мер господдержки в сфере сельского хозяйства в электронном виде. Система цифровых сервисов позволит сельхозпроизводителям подавать отраслевую отчетность в электронном виде, а также оформлять заявки на получение льготных кредитов.

Как заявлял статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов на заседании комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию в декабре, Минсельхоз будет планировать "уже в весеннюю сессию стартовать с изменением законодательства, чтобы ФГИС "Единое цифровое окно" нашла и законодательное отражение, чтобы в федеральном законе появилась возможность создать эту систему, чтобы было единое, действительно, окно". Сейчас, по его словам, аграрии вынуждены работать в разных системах, где-то загружать, может быть, даже одну и ту же информацию".