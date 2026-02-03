Мэр Уфы назвал буллинг возможной причиной нападения девятиклассника в гимназии

Гимназия № 16 в Уфе Фото: Ильфат Кинзябаев/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, прибывший на место ЧП в школу, сообщил, что нападавшего девятиклассника травили одноклассники.

"Девятиклассники обижали парня. Зашел с пневматической винтовкой и открыл огонь. Никто не пострадал", - сказал уфимский градоначальник журналистам.

Ранее сообщалось, что утром во вторник ученик 9 класса открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии № 16. Пострадавших нет. Подросток задержан.

По данным МВД Башкирии, один из учеников 9 класса гимназии №16 прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду.

Возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности.