За ночь средства ПВО нейтрализовали 10 украинских БПЛА в пяти регионах России

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 10 беспилотников в Белгородской, Орловской, Калужской, Курской и Ростовской областях, сообщили в Министерстве обороны.

В военном ведомстве уточнили, что три БПЛА были нейтрализованы в Белгородской области, три БПЛА - над территорией Орловской области, два БПЛА - над территорией Калужской области и по одному БПЛА в Курской и Ростовской областях.

Ранее во вторник утром об отражении атаки БПЛА сообщил ростовский губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, беспилотник сбили в Каменском районе.

Для безопасности полетов Росавиация ночью вводила ограничения в аэропорту Калуги. Они действовали в течение полутора часов.