В Уфе гимназист устроил стрельбу в классе и взорвал петарду

Обошлось без пострадавших, стрелявший задержан

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Уфе задержан девятиклассник гимназии № 16, которого подозревают в стрельбе по людям в классе, сообщили в МВД Башкортостана.

"По предварительной информации, один из учеников 9 класса Гимназии №16 прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду", - сказано в сообщении.

Подростка задержали сотрудники полиции и Росгвардии. Обстоятельства случившегося устанавливаются. О пострадавших в МВД пока не сообщили. Глава Башкири Радий Хабиров сообщил, что обошлось без пострадавших. Он утонил, что стрельба велась из страйкбольного автомата.

Сигнал о происшествии в гимназии поступил в дежурную часть МВД около 11 часов по местному времени (9 утра по Москве).

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что находится на месте происшествия.