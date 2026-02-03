Рябков провел в КНР консультации по партнерству в БРИКС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел консультации в Китае по тематике БРИКС и вопросам стратегической стабильности, сообщили в МИД России.

"2-3 февраля в Пекине состоялись консультации заместителя министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с заместителем министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюем и помощником министра иностранных дел КНР (в ранге заместителя министра) Лю Бинем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На консультациях "проведен обстоятельный обмен мнениями по тематике многопланового партнерства в БРИКС", а также "рассмотрен широкий спектр актуальных вопросов, касающихся стратегической стабильности и смежных сегментов международной безопасности, включая проблематику контроля над вооружениями и нераспространения", заявили на Смоленской площади.

"По итогам констатирована высокая степень совпадения принципиальных подходов двух стран в указанных областях, подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее углубление взаимодействия и координации", - заявили в МИД РФ.