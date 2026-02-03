Калужский аэропорт вновь закрыт для приема и отправки самолетов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены во второй раз за день в аэропорту Калуги ("Грабцево"), сообщила Росавиация в своем телеграм-канале.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении ведомства.

По данным онлайн-табло, рейсы в аэропорту на среду не запланированы.

Как сообщалось, ограничения в калужском аэропорту уже вводились в ночь на вторник и были сняты около четырех утра.