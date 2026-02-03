Поиск

В учебных заведениях Росавиации приостановили использование самолетов Diamond DA-40

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Эксплуатацию самолетов Diamond DA-40 в учебных заведениях Росавиации решено временно приостановить после авиаинцидента в Оренбургской области, где погибли три человека, сообщает Росавиация.

Эта мера вызвана проведением внепланового технического аудита парка этих машин, говорится в сообщении.

Во вторник глава Росавиации Дмитрий Ядров посетил место крушения учебного самолета в Оренбургской области, на поисково-спасательном вертолете осмотрел район происшествия с воздуха и заслушал доклады ректора СПбГУ гражданской авиации Юрия Михальчевского, специалистов центрального аппарата и Приволжского МТУ Росавиации.

"Средства объективного контроля воздушного судна обнаружены на месте происшествия. Их сохранность обеспечена во взаимодействии с правоохранительными органами до передачи комиссии МАК для проведения анализа", - отмечается в сообщении.

Кроме того, родственникам каждого из погибших через страховую компанию будут выплачены по 1 млн рублей, отмечает Росавиация.

Накануне учебный самолет Diamond упал в Орске (Оренбургская область) в понедельник ."Сообщение о крушении учебного воздушного судна Diamond в службу "112" поступило в 12:51. На борту находилось три пассажира: два курсанта и инструктор. Предварительно, все члены экипажа погибли", - говорилось в сообщении в официальном телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава Орска Артем Воробьев, учебный полет "осуществляли курсанты Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации". "Произошло крушение самолета ДА-40. На борту находились инструктор и двое курсантов. К сожалению, они погибли", - написал Воробьев.

Оренбургская область Орск Росавиация Diamond DA-40
