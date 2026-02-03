Число абонентов, сменивших оператора с сохранением номера в 2025 г., выросло в 1,8 раза

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Более 5,4 млн абонентов сменили оператора, сохранив свой номер, в 2025 году, что в 1,8 раз больше, чем за предыдущий период; введение механизма независимого арбитража существенно уменьшило отказы в переносе, сообщила во вторник пресс-служба Минцифры РФ.

"С 1 сентября 2025 года заработал механизм независимого арбитража при переносе мобильного номера от одного оператора связи к другому. Нововведение значительно сократило количество отказов при оказании этой услуги, а число абонентов, которые сохранили свой номер, сменив оператора, увеличилось", - говорится в сообщении.

Согласно данным министерства, год к году число перенесённых номеров в РФ выросло почти вдвое.

"За 2025 год было перенесено более 5,4 млн номеров - это самый высокий годовой показатель с 2013 года, когда в России была внедрена эта услуга. В 2024 году было перенесено почти 3 млн номеров, то есть в 1,8 раз меньше, чем в прошлом. Рекордный показатель за месяц был зафиксирован в декабре 2025 года, когда было перенесено свыше 650 тыс. номеров", - сказали в Минцифры.

Там уточнили, что независимым арбитром при переносе абонентских номеров выступает подведомственный Минцифры НИЦ Телеком, который является оператором базы данных перенесённых номеров (БДПН).

"В ходе независимого арбитража проводится сверка сведений об абоненте из заявки оператора-реципиента с данными, полученными от оператора-донора. Они должны совпадать. Ранее такую сверку проводил оператор-донор, который заинтересован сохранить абонента у себя. Механизм независимого арбитража позволил сделать процесс прозрачным и снизить до минимума число отказов в переносе номера, возникающих на этапе сверки данных", - отмечается в сообщении.

Также, по информации Минцифры, на рост количества переносов повлияли новые тарифы и акции, предлагаемые операторами в 2025 году.

"Минцифры при участии операторов связи и НИЦ Телеком готовятся к запуску услуги межрегионального переноса номера, которой можно будет воспользоваться во второй половине 2026 года", - сообщила пресс-служба министерства.