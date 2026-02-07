Поиск

Уголовное дело о нападении на общежитие возбуждено в Уфе

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Следствие возбудило дело по факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на полицейских в общежитии медицинского университета в Уфе, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в субботу.

"Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В РоссииВ Уфе мужчина ранил ножом студентов и полицейского в общежитии вузаЧитать подробнее

По предварительным данным, 7 февраля в общежитии медицинского университета по улице Репина в Уфе подросток, вооруженный ножом, напал на проживающих там студентов и нанес нескольким из них ножевые ранения. Пострадавшие доставлены в больницу.

При задержании нападавший оказал сопротивление, в ходе которого ножевые ранения получили двое сотрудников полиции. Кроме того, фигурант также причинил себе телесное повреждение. В настоящее время он находится в медицинском учреждении.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК совместно с сотрудниками полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотив нападения.

Уфа СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шесть человек пострадали во время нападения подростка на общежитие в Уфе

Арестован мужчина, ворвавшийся в детский сад с ножом в Оренбургской области

Над Курской областью за сутки ликвидировано 47 дронов ВСУ

Первый год второй администрации Трампа

 Первый год второй администрации Трампа

Один человек погиб, трое пострадали в результате атаки ВСУ в Курской области

Мужчина погиб при атаке БПЛА на машину в Белгородской области

Что произошло за день: пятница, 6 февраля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8346 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });