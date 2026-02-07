Поиск

Клад из серебряных монет нашли при реставрации в палатах купца Аверкия Кириллова

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В палатах купца Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной в ходе реставрационных работ обнаружен клад, датируемый рубежом XVI-XVII веков, в котором около 20 тыс. серебряных монет, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"В здании Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева, расположенном в историческом ансамбле палат Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной, сделана уникальная археологическая находка. В ходе реставрации (...) в жилых покоях на втором этаже был обнаружен керамический сосуд с серебряными чеканными монетами. Клад, предварительно датированный рубежом XVI-XVII веков, насчитывает около 20 тысяч монет", - написала Любимова в своем телеграм-канале.

Она добавила, что точное количество монет и их научная ценность будут определены экспертами в ближайшее время.

Любимова отметила: "Значимость события подчеркивается и самой историей здания. Эти стены уже более 150 лет являются знаковыми для российской науки о культуре: именно здесь исторически располагалось Московское археологическое общество, созданное графом Алексеем Уваровым".

"Минкультуры России и Институт наследия окажут необходимое содействие, чтобы этот дар прошлого был надлежащим образом изучен и сохранен для отечественной науки", - заверила министр.

Первый год второй администрации Трампа

