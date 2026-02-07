Что произошло за день: суббота, 7 февраля

Нападение на студентов в Уфе, обстрел Белгорода, первый чемпион ОИ-2026

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Уфе подросток напал с ножом на студентов в общежитии. При задержании он оказал сопротивление, ранил двоих полицейских и нанес ранения себе самому. Пострадали шесть человек, из них пятеро госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

- В Белгороде произошло отключение энергоснабжения в результате обстрела. Ранения получили четыре человека.

- Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен стал первым чемпионом ОИ-2026. Он завоевал золото в скоростном спуске.

- В Италии в первый день Олимпийских игр произошло несколько инцидентов на железной дороге. Власти не исключают, что речь идет о диверсии.

- Всплеск солнечной активности, наблюдавшийся с начала февраля, завершился.

- В Москве при реставрации в палатах купца Аверкия Кириллова нашли клад с серебряными монетами. Он датируется рубежом XVI-XVII веков.