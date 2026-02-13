Россия развивает взаимодействие в космической сфере с Ираном и Пакистаном

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Министр энергетики Сергей Цивилев заявил, что в рамках межправительственных комиссий (МПК) Россия развивает взаимодействие в космической сфере с Ираном и Пакистаном. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Цивилев 13 февраля выступил по ВКС на заседании оргкомитета по подготовке и проведению в России Недели космоса. Там он сообщил, что в рамках МПК развивается взаимодействие в сфере космической деятельности с Ираном и Пакистаном.

"Применение космических технологий способствует решению приоритетных задач топливно-энергетического комплекса - повышению промышленной и экологической безопасности, проведению цифровой трансформации отраслей ТЭК и обеспечению технологического суверенитета", - сказал Цивилев.

Одними из ключевых направлений министр назвал использование данных дистанционного зондирования Земли для мониторинга линий электропередачи и магистральных трубопроводов, разведки и разработки новых месторождений, а также широкое применение компаниями ТЭК спутниковой связи.

"Цивилев также отметил вклад энергетиков в обеспечение надежного энергоснабжения объектов космической инфраструктуры. В частности, в декабре 2025 года группой "Россети" была обеспечена первая, максимальная категория надежности электроснабжения космодрома Восточный", - сообщили в Минэнерго.