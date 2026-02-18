Дело об истязании воспитанников социального центра возбуждено на Урале

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту сообщений СМИ об истязании воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Каменске-Уральском, сообщает пресс-служба СК РФ.

СМИ писали, что в отношении воспитанников одного из центров с 2017 по 2022 год совершались противоправные действия одним из работников.

Дело возбуждено по ст. 117 УК РФ (истязание).

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела.