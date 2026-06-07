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Ряд улиц в центре Москвы будет перекрыт 7 июня из-за забега

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о перекрытии движения для транспорта на некоторых центральных улицах из-за спортивного мероприятия "Красочный забег" 7 июня.

"7 июня будет временно ограничено движение транспорта на ряде центральных улиц в связи с проведением спортивного мероприятия "Красочный забег", - говорится в сообщении, размещенном в канале департамента в Max.

В частности, движение будет закрыто с 03:00 до 14:00 на Цветном бульваре от Малого Сухаревского переулка до Садовой-Самотечной улицы при движении в сторону области; с 06:00 до 14:00 на Олимпийском проспекте от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону области.

Кроме того, не будет движения с 07:00 до 13:00 на Олимпийском проспекте от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону центра; на Олимпийском проспекте от улицы Дурова до Трифоновской улицы, на улице Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади, на Делегатской улице от улицы Дурова до Самотечной улицы и в боковом проезде внешней стороны Самотечной эстакады в районе пересечения с Олимпийским проспектом.

С 07:00 до 14:00 также будет ограничено движение на Цветном бульваре от Садовой-Самотечной улицы до Трубной площади при движении в сторону центра и от Трубной площади до Малого Сухаревского переулка при движении в сторону области.

В воскресенье на участках ограничений будет временно запрещена парковка с 00:01 до окончания мероприятия, уточнили в дептрансе.

Москва Суворовская площадь Трифоновская улица Трубная площадь
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Ряд улиц в центре Москвы будет перекрыт 7 июня из-за забега

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