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Один из пунктов пропуска на границе Херсонской области с Крымом закрыт из-за атаки БПЛА

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Мостовое полотно повреждено в результате атаки дрона ВСУ в Чонгаре (Херсонская область), перекрыто движение через пункт пропуска "Джанкой" на админгранице с Крымом, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в воскресенье.

"В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе населенного пункта Чонгар. В целях безопасности движение через АПП (автомобильный пункт пропуска - ИФ) "Джанкой" временно перекрыто", - написал он в своем канале в Max.

Проезд транспорта осуществляется через два других автомобильных пункта пропуска - "Армянск" и "Перекоп".

Сроки восстановления движения пока не называются.

Чонгар Херсонская область Владимир Сальдо Крым Джанкой
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