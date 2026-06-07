Один из пунктов пропуска на границе Херсонской области с Крымом закрыт из-за атаки БПЛА

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Мостовое полотно повреждено в результате атаки дрона ВСУ в Чонгаре (Херсонская область), перекрыто движение через пункт пропуска "Джанкой" на админгранице с Крымом, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в воскресенье.

"В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе населенного пункта Чонгар. В целях безопасности движение через АПП (автомобильный пункт пропуска - ИФ) "Джанкой" временно перекрыто", - написал он в своем канале в Max.

Проезд транспорта осуществляется через два других автомобильных пункта пропуска - "Армянск" и "Перекоп".

Сроки восстановления движения пока не называются.