ВСУ обстреляли жилой сектор Энергодара

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ВСУ совершили массированный обстрел жилой и гражданской инфраструктуры Энергодара, ранены три человека, сообщил глава администрации города Максим Пухов в воскресенье.

"Минувшей ночью город подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. К сожалению, пострадали трое мирных жителей", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, двое пострадавших госпитализированы.

Уточняется, что в результате обстрела повреждена многоэтажка, одна из квартир полностью сгорела. Кроме того, повреждения получили два банковских отделения.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.