Поиск

ВСУ обстреляли жилой сектор Энергодара

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ВСУ совершили массированный обстрел жилой и гражданской инфраструктуры Энергодара, ранены три человека, сообщил глава администрации города Максим Пухов в воскресенье.

"Минувшей ночью город подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. К сожалению, пострадали трое мирных жителей", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, двое пострадавших госпитализированы.

Уточняется, что в результате обстрела повреждена многоэтажка, одна из квартир полностью сгорела. Кроме того, повреждения получили два банковских отделения.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.

Энергодар Максим Пухов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВСУ обстреляли жилой сектор Энергодара

В Кремле заявили, что Зеленский при желании мог просто передать письмо Путину, не используя "мегафон"

Разминирование продолжается в районе Большой Ижоры после атаки БПЛА

Один из пунктов пропуска на границе Херсонской области с Крымом закрыт из-за атаки БПЛА

Силы CENTCOM сбили два иранских беспилотника в Ормузском проливе

 Силы CENTCOM сбили два иранских беспилотника в Ормузском проливе

Ряд улиц в центре Москвы будет перекрыт 7 июня из-за забега

 Ряд улиц в центре Москвы будет перекрыт 7 июня из-за забега

Аэропорт Сочи возобновил работу

 Аэропорт Сочи возобновил работу

Четверо детей и один взрослый ранены при атаке БПЛА в Брянской области

Что произошло за день: суббота, 6 июня
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9793 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2493 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов