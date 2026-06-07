Силы CENTCOM сбили два иранских беспилотника в Ормузском проливе

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы сбили два иранских ударных беспилотника в районе Ормузского пролива, сообщило в воскресенье Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Ранее сегодня американские войска на Ближнем Востоке сбили два иранских односторонних ударных беспилотника, представлявших угрозу международному морскому судоходству в Ормузском проливе", - говорится в сообщении.

"Американские войска остаются в боевой готовности и готовы продолжать оборону от иранской агрессии", - подчеркнуло командование.

Накануне в CENTCOM сообщили, что американские вооруженные силы сбили четыре иранских ударных беспилотника, запущенных в направлении Ормузского пролива, а также нанесли удары по двум иранским прибрежным радиолокационным станциям в Горуке и на острове Кешм для защиты от дальнейших морских атак.

По данным Корпуса стражей исламской революции, в ответ Иран запустил баллистические ракеты по базе 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне и американской авиабазе в Кувейте. Все ракеты, по американским данным, были перехвачены.