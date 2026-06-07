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Разминирование продолжается в районе Большой Ижоры после атаки БПЛА

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В районе поселка Большая Ижора в Ленинградской области, где в результате атаки БПЛА накануне произошел пожар, в воскресенье продолжается разминирование, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Продолжаются работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов на участке автомобильной дороги 41А-007 и прилегающей железнодорожной ветки между Большой Ижорой и Лебяжье. Въезд в населенные пункты открыт. Движение по дороге небезопасно, проводится разминирование, поэтому до завершения работы саперных групп движения по этой дороге не будет", - написал он в своем канале в Max.

Между населенными пунктами Лебяжье и Большая Ижора организованы альтернативные маршруты объезда. Запущены пассажирские автобусы по объездному маршруту.

Как сообщалось ранее, 6 июня над Ленинградской областью уничтожено 144 БПЛА. Было зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах, незначительные разрушения фасадов и стекол. Возник пожар на объекте Минобороны в Большой Ижоре, эвакуировано более 600 человек, четверо обратились за медпомощью.

Позднее Дрозденко информировал, что работы по ликвидации последствий возгорания после атаки БПЛА в Ленобласти были завершены, жители вернулись в дома.

К месту ЧП направили восемь групп разминирования.

Большая Ижора Ленинградская область Александр Дрозденко
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