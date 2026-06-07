В Кремле заявили, что Зеленский при желании мог просто передать письмо Путину, не используя "мегафон"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Если президент Украины Владимир Зеленский хотел передать письмо российскому лидеру Владимиру Путину, он мог просто это сделать, а не во всеуслышание сообщать об этом, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Если хочешь передать письмо - передай. Если используешь мегафон - не называй это письмом", - сказал он в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

В ответ на вопрос, как Путину показали письмо Зеленского, Песков ответил: "В установленном порядке. Мы бюрократы, все делаем в установленном порядке".

Ранее глава российского государства заявил на пленарном заседании в рамках ПМЭФ-2026, комментируя письмо президента Украины, что оно написано с "элементами хамства". Путин также сказал, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским после полученного от него письма.