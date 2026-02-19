Госдуме предложили ввести в УК ответственность для филиалов иностранных банков

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1155849-8, который прописывает в Уголовном кодексе ответственность за незаконные действия филиалов иностранных банков на территории России, речь идет о фальсификации отчетности, незаконных валютных операциях и воспрепятствовании работы временной администрации.

Закон носит превентивный характер. Он был подготовлен на фоне планируемого Минфином упрощения условий входа иностранных банков на российский рынок.

В пояснительной записке нему напоминается, что 1 сентября 2024 года вступил в силу закон № 275-ФЗ, разрешающий иностранным банкам работать в России через филиалы. При этом действующее уголовное законодательство предусматривает ответственность за ряд финансовых нарушений лишь для российских кредитных организаций, оставляя правовой пробел в отношении иностранных структур.

"Установление регулирования в отношении иностранных банков, действующих на территории России через свои филиалы, аналогичного регулированию в отношении кредитных организаций, позволит устранить правовой пробел и исключить необоснованное предоставление преференций иностранным банкам (...) перед российскими кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями", - говорится в пояснительной записке.

В УК вводится новая статья 195.1 "Незаконное воспрепятствование деятельности временной администрации иностранного банка на территории РФ". Она предусматривает ответственность за блокирование доступа временной администрации в помещения филиала, за отказ от передачи документов и баз данных, их сокрытие или уничтожение, если эти действия причинили крупный ущерб. Санкции - до трех лет лишения свободы, при совершении группой лиц - до пяти лет. Аналогичная ответственность для российских банков уже предусмотрена частью третьей статьи 195 УК в рамках банкротного законодательства.

Помимо этого, законопроект распространяет на филиалы иностранных банков действие статей об ответственности за фальсификацию финансовых документов (ст. 172.1 УК), незаконные валютные операции с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК) и операции с арестованным имуществом (ст. 312 УК).

Проект закона внесен вместе с положительным отзывом Верховного суда. Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Как сообщалось в начале недели, Минфин вместе с Банком России разработали законопроект, упрощающий условия входа в Россию филиалов иностранных банков: минимальный гарантийный депозит предлагается снизить с 1 млрд до 90 млн руб., квоту на иностранных сотрудников увеличить с 50% до 75%, а также открыть филиалам доступ к операциям с физическими лицами и к рынку ценных бумаг. Документ опубликован для общественного обсуждения на regulation.gov.ru.

Банк России обязан вести реестр лицензий на осуществление банковских операций, выданных иностранным банкам для осуществления деятельности на территории России через свои филиалы, и публиковать его на своем сайте. По состоянию на 2 декабря 2025 г. реестр не содержит записей.