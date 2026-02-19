Поиск

Аэропорты Москвы из-за снегопада отменили 34 рейса и задержали 33

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорты московского авиаузла, по данным Росавиации на 20:00, отменили 34 рейса на вылет и прилет и более чем на два часа задержали 33 рейса, еще восемь самолетов ушли на запасные аэродромы.

Предприятия работают с увеличенными интервалами наземного обслуживания на фоне сильного снегопада.

С 18:00 до 20:00, аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" обслужили 102 рейса - 38 на вылет и 64 на прилет.

С начала суток, по состоянию на 20:00, обслужено 808 рейсов: 407 - на вылет и 401 - на прилет.

В Росавиации объяснили увеличение времени обслуживания рейсов с очисткой от снега взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек, а также проведением противообледенительной обработки самолетов.

