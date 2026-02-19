"Интерфакс" объявил победителя премии "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" за 2025 г.

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) стало победителем ежегодной премии "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации", которую с 2003 года вручает АО "Интерфакс" - аккредитованное Банком России агентство по раскрытию информации на фондовом рынке РФ.

Премией отмечаются компании, добившиеся наибольших успехов в оперативном и полном раскрытии информации для российских инвесторов.

Почетный приз - прозрачный кристалл - был вручен ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" на церемонии награждения победителей ежегодной премии "Директор года", организованной Ассоциацией независимых профессиональных директоров (АНД) и Российским союзом промышленников и предпринимателей. Церемония состоялась в Москве 19 февраля.

Жюри премии, в частности, отметило последовательную приверженность X5 принципам информационной прозрачности, том числе в условиях проведения редомициляции, а затем и начала торгов акциями российской компании на Московской бирже.

"Приход на российские биржи крупных эмитентов, имевших листинг за рубежом, не только повысил инвестиционную привлекательность нашего рынка, но и расширил применение на нем лучших международных практик работы с инвестиционным сообществом.

Х5, полностью перейдя в российскую юрисдикцию, продолжает работать в соответствии с лучшими стандартами и отечественного, и мирового рынка. В частности, компания раскрывает не только оперативные сообщения о событиях, которые входят в обязательный перечень, установленный Банком России, но и является лидером по числу существенных фактов, которые хотя и не привязаны к обязательному перечню, но важны для принятия инвестиционных решений.

Х5 широко применяет разные форматы раскрытия, имеет хорошо организованный корпоративный сайт, качественную и понятную для розничных инвесторов отчетность, ведет IR календарь, раскрывает нефинансовую отчетность, поддерживает специальный сайт по тематике ESG", - сказал заместитель генерального директора Группы "Интерфакс", председатель жюри премии Владимир Герасимов в ходе церемонии награждения.

"Для Х5, как для публичной акционерной компании, открытость и прозрачность - это фундамент устойчивого развития и партнерства, - отметил директор по взаимодействию с органами государственной властью Х5 Борис Огарков, получая награду. - Мы убеждены, что честность и открытость перед всеми участниками рынка - клиентами, партнёрами, инвесторами, представителями СМИ - является основой доверительных и долгосрочных отношений.

Каждый квартал мы публикуем финансовую и операционную отчетность, в ежегодном анализе результатов честно оцениваем, что сделали хорошо, а где еще есть возможности для роста. Мы также активно делимся с общественностью аналитическими инсайтами и экспертизой по всем стратегическим направлениям нашего бизнеса. Для нас эта награда - не только признание достижений, но и вдохновение продолжать двигаться вперед".

В жюри премии входят представители биржевых площадок, рейтинговых агентств, Ассоциации профессиональных директоров, информационных агентств.

При выборе победителя премии учитываются полнота и своевременность раскрытия отчетности, корпоративных событий, информации о конечных собственниках, информативность сообщений, включая внимание компании к вопросам экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG).

Аккредитованные информационные агентства Банка России с 2003 года осуществляют оперативное раскрытие информации эмитентов для участников российского фондового рынка. Ежегодно на лентах агентств публикуется более 120 тыс. оперативных сообщений компаний; на сайтах агентств созданы общедоступные центры раскрытия корпоративной информации.

На сайте Центра раскрытия корпоративной информации "Интерфакса" e-disclosure.ru публикуется отчетность эмитентов, включая нефинансовую. Портал esg-disclosure.ru дает возможность анализировать и сравнивать ESG-показатели компаний.