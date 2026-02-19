Поиск

Что произошло за день: четверг, 19 февраля

Снегопад в Москве, медаль на Олимпиаде и задержание брата британского короля

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Крыша одного из цехов предприятия "Моторинвест" обрушилась в Липецкой области. Восемь человек госпитализированы с травмами, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Крыша цеха сварки завода электромобилей и гибридов обрушилась на площади 1,5 тыс. кв. м, причиной мог стать аномальный объем выпавшего накануне снега, сказали в компании.

- Никита Филиппов завоевал серебро Олимпиады-2026 в ски-альпинизме. Это первая медаль спортсменов из России на Играх в Италии.

- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил о веерных отключениях электроснабжения. Составить график веерных отключений невозможно.

- Ученик ранен ножом в одной из школ Пермского края. На него напал другой учащийся, подросток госпитализирован. Возбуждено уголовное дело, с нападавшим проводятся следственные действия.

- Правительство РФ не готово поддержать "Самолет" льготным кредитом, но может оказать косвенную помощь, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

- Spiegel сообщил, что в ЦРУ заранее знали о планах подрыва "Северных потоков". По утверждению издания, представители ЦРУ находились в контакте с организаторами подрывов и обменивались техническими деталями диверсионной операции при личных встречах.

- На Москву обрушился сильный снегопад. Как ожидается, 19 февраля в московском регионе выпадет 10-14 мм осадков, местами до 17 мм. В столице пробки, задержки рейсов и наземного транспорта.

- В Великобритании задержали младшего брата короля Карла III. Эндрю Маунтбеттен‑Виндзор находится под стражей после задержания по подозрению в злоупотреблении служебным положением на государственной должности.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп продлил на год ряд санкций против России

 Трамп продлил на год ряд санкций против России

Что произошло за день: четверг, 19 февраля

"Интерфакс" объявил победителя премии "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" за 2025 г.

Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

 Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

Шохин назвал шаг снижения ставки ЦБ в 0,5 п.п. недостаточным для возобновления инвестиций

 Шохин назвал шаг снижения ставки ЦБ в 0,5 п.п. недостаточным для возобновления инвестиций

Минздрав считает возможной продажу ряда лекарств через "Почту" при отсутствии альтернатив

 Минздрав считает возможной продажу ряда лекарств через "Почту" при отсутствии альтернатив

Министр культуры Башкирии Шафикова арестована в Москве

 Министр культуры Башкирии Шафикова арестована в Москве
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8459 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 93 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });