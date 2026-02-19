Что произошло за день: четверг, 19 февраля

Снегопад в Москве, медаль на Олимпиаде и задержание брата британского короля

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Крыша одного из цехов предприятия "Моторинвест" обрушилась в Липецкой области. Восемь человек госпитализированы с травмами, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Крыша цеха сварки завода электромобилей и гибридов обрушилась на площади 1,5 тыс. кв. м, причиной мог стать аномальный объем выпавшего накануне снега, сказали в компании.

- Никита Филиппов завоевал серебро Олимпиады-2026 в ски-альпинизме. Это первая медаль спортсменов из России на Играх в Италии.

- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил о веерных отключениях электроснабжения. Составить график веерных отключений невозможно.

- Ученик ранен ножом в одной из школ Пермского края. На него напал другой учащийся, подросток госпитализирован. Возбуждено уголовное дело, с нападавшим проводятся следственные действия.

- Правительство РФ не готово поддержать "Самолет" льготным кредитом, но может оказать косвенную помощь, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

- Spiegel сообщил, что в ЦРУ заранее знали о планах подрыва "Северных потоков". По утверждению издания, представители ЦРУ находились в контакте с организаторами подрывов и обменивались техническими деталями диверсионной операции при личных встречах.

- На Москву обрушился сильный снегопад. Как ожидается, 19 февраля в московском регионе выпадет 10-14 мм осадков, местами до 17 мм. В столице пробки, задержки рейсов и наземного транспорта.

- В Великобритании задержали младшего брата короля Карла III. Эндрю Маунтбеттен‑Виндзор находится под стражей после задержания по подозрению в злоупотреблении служебным положением на государственной должности.