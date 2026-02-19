Поиск

Трамп продлил на год ряд санкций против России

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп решил продлить на год режим ЧС, предусматривающий действие ряда санкций против России, сообщается в документе, размещенном в американском Федеральном реестре.

"Я продлеваю на год национальный режим ЧС, введенный указом 13660", - написал он в документе.

Этот режим предусматривает продление ряда антироссийских санкций, введенных указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах.

Распоряжение о режиме ЧС в связи с украинскими событиями в США ввели еще в 2014 году. Тогда указ президента США Барака Обамы 13660, опубликованный 6 марта 2014 года, предполагал замораживание собственности "ряда лиц, причастных к развитию ситуации на Украине". Изначально речь шла о тех, кто способствовал присоединению Крыма к России. Затем, уже в годы первого президентства Трампа и президентства Джо Байдена, перечень подобного рода санкций в рамках данного режима несколько раз расширялся.

Крым США Дональд Трамп Джо Байден Украина Барак Обама
