Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1155876-8, который уточняет порядок подтверждения права на применение ставки НДС в размере 10% при реализации товаров для детей, теперь для льготной ставки нужно будет предъявлять налоговикам российский сертификат соответствия либо декларацию о соответствии ЕАЭС.

Действующая редакция Налогового кодекса устанавливает перечень детских товаров, облагаемых НДС по льготной ставке, однако не содержит указания на документы, которыми налогоплательщики могут подтверждать отнесение продукции к этой категории. Это создает риски налоговых споров, говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагает обязать налогоплательщиков представлять в налоговый орган одновременно с декларацией сведения о сертификате соответствия, выданном органом по сертификации, зарегистрированным в России, либо о декларации о соответствии, выданными в соответствии с правом ЕАЭС.

Такое же требование устанавливается при ввозе детских товаров в Россию: соответствующие сведения или документы представляются в таможенный орган при подаче декларации на товары.

"Реализация законопроекта будет способствовать исключению неоднозначного отнесения продукции к товарам для детей при применении ставки НДС в размере 10%", - говорится в материалах к законопроекту.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее очередного налогового периода по НДС (квартал).

Действующая редакция НК (ст. 164, п.2, п.п. 2) устанавливает перечень товаров для детей, при реализации которых НДС взимается по ставке 10%, а не 22%. В него входят трикотажные и швейные изделия для новорожденных и детей различных возрастных групп, обувь, детская мебель, коляски, велосипеды, игрушки, школьно-письменные принадлежности, товары по уходу за детьми, подгузники и пеленки, а также детские удерживающие устройства для автомобилей.