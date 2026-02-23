Более 30 БПЛА уничтожено за сутки над Курской областью

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о ликвидации над регионом 34 украинских беспилотников за прошедшие сутки.

"Всего в период с 09:00 22 февраля до 07:00 23 февраля сбито 34 вражеских беспилотника различного типа. 47 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 15 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывного устройства", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Погибших и пострадавших нет, отметил Хинштейн.

При этом он добавил, что в результате атак в селе Золомное повреждено лобовое стекло автомобиля, в селе Коренское повреждён фасад и остекление дома, а также посечён осколками кузов автомобиля. Кроме того, в деревне Валетовка повреждена кровля дома, в посёлке Хомутовка повреждено остекление частного и многоквартирного домов. в посёлке Культпросвет посечён осколками автомобиль.