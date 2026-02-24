Поиск

Россия в 2025 году увеличила экспорт растворимого кофе на 28%

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году экспортировала экстрактов, эссенций и концентратов кофе или готовых продуктов на их основе на сумму более $366 млн, что на 28% больше, чем в 2024 году, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении отгрузки превысили 51 тыс. тонн. Динамика этого показателя не приводится.

Наибольшая выручка - более $131 млн - получена от экспорта в Казахстан. Причем она выросла более чем в два раза - с $58 млн в 2024 году.

В прошлом году были возобновлены отгрузки этой продукции в Оман, их стоимость превысила $120 тыс. Белоруссия закупила экстрактов, эссенций и концентратов кофе или готовых продуктов на их основе почти на $95 млн, Узбекистан - на $33 млн, Грузия - более чем на $24 млн, Израиль - почти на $12 млн.

РФ Казахстан Оман Белоруссия Грузия Узбекистан Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в январе выросли на 4%

Аэропорты Казани и Калуги временно не обслуживают рейсы

Подозреваемый в подрыве патрульной машины в Москве погиб на месте происшествия

Один полицейский погиб и один пострадал при детонации взрывного устройства в центре Москвы

 Один полицейский погиб и один пострадал при детонации взрывного устройства в центре Москвы

Что произошло за день: понедельник, 23 февраля

Северо-западная часть Запорожской области осталась без света из-за обстрела ВСУ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8488 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });