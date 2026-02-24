Россия в 2025 году увеличила экспорт растворимого кофе на 28%

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году экспортировала экстрактов, эссенций и концентратов кофе или готовых продуктов на их основе на сумму более $366 млн, что на 28% больше, чем в 2024 году, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении отгрузки превысили 51 тыс. тонн. Динамика этого показателя не приводится.

Наибольшая выручка - более $131 млн - получена от экспорта в Казахстан. Причем она выросла более чем в два раза - с $58 млн в 2024 году.

В прошлом году были возобновлены отгрузки этой продукции в Оман, их стоимость превысила $120 тыс. Белоруссия закупила экстрактов, эссенций и концентратов кофе или готовых продуктов на их основе почти на $95 млн, Узбекистан - на $33 млн, Грузия - более чем на $24 млн, Израиль - почти на $12 млн.