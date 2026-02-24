Поиск

Hанесены удары по используемым армией Украины объектам транспортной и энергoинфраструктуры

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли удар по объектам транспортной, энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, заявили в Минобороны России во вторник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удары также нанесены по местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, пунктам временной дислокации украинских подразделений в 154 районах.

Российские группировки войск "Север", "Запад", "Южная" и "Центр" за минувшие сутки улучшили позиции в зоне СВО, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении Минобороны, распространённом во вторник.

По данным ведомства, войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение, "Южной" - улучшили положение по переднему краю, "Центр" - заняли более выгодные рубежи и позиции.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны
