Медведев заявил, что РФ использует ядерное оружие при получении Киевом таких вооружений

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - России придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по Украине в случае передачи ей Францией и Великобританией ядерного оружия, а в случае необходимости - и по странам, которые предоставят Киеву такое вооружение, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придётся использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране. А в случае необходимости - и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией", - заявил он в комментарии RT, который телеканал выложил в своем Telegram-канале.

Так Медведев прокомментировал распространенную во вторник СВР России информацию о соответствующих планах Парижа и Лондона.

По его словам, "это тот симметричный ответ, на который имеет право Российская Федерация".

Медведев заявил, что соответствующая информация СВР "радикально меняет ситуацию".

"И дело тут не в разрушении ДНЯО и ещё чего-то там в международном праве. Это прямая передача ядерного оружия воюющей стране", - пояснил он.

Дмитрий Медведев
