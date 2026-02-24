В РФ заявили о переходе под контроль России села Риздвянка в Запорожской области

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российская армия установила контроль над селом Риздвянка в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Любицкое, Барвиновка, Чаривное Запорожской области и Великомихайловка Днепропетровской области.

Потери армии Украины за сутки составили до 170 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 18 автомобилей, заявили в министерстве.