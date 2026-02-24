Российские военные за сутки сбили 380 дронов ВСУ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток уничтожили 380 украинских беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, шесть снарядов реактивной системы залпового огня и 380 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.

По данным военного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 117 тыс. 184 беспилотника ВСУ.